Edirne'de 164 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 164 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Meriç ilçesinde denetim yaptı.
Denetimler esnasında, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan İran, Filistin, Pakistan, Afganistan, Myanmar, Bangladeş, Suriye ve Fas uyruklu 164 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.