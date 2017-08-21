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Edirne'de 251 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 251 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan, İpsala ve Meriç ilçelerinde yaptığı kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollarla...

Edirne'de 251 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 251 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan, İpsala ve Meriç ilçelerinde yaptığı kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye, Nepal, Hindistan, Irak, Filistin, Somali, Afganistan ve Pakistan uyruklu 251 yabancı uyruklu yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaçakçılığa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneKaçakSığınmacı
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