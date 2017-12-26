Edirne'de 343 kaçak ve sığınmacı yakalandı EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 343 kaçak ve sığınmacı yakalandı.Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma...

26 Aralık 2017 Salı 18:07