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Edirne'de 343 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 343 kaçak ve sığınmacı yakalandı.Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma...

Edirne'de 343 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 343 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyleri ile İpsala ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Suriye, Filistin, Afganistan, Irak, Fas, Libya, Cezayir, Sri Lanka ve Nepal uyruklu 343 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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343 KaçakHudut Askerleriİl Jandarma Komutanlığı
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