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Edirne'de 402 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 402 kaçak ve sığınmacı yakalandı.Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyü, Havsa, Uzunköprü, Lalapaşa, Meriç ve İpsala ilçelerinde...

Edirne'de 402 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 402 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyü, Havsa, Uzunköprü, Lalapaşa, Meriç ve İpsala ilçelerinde 10-13 Ağustos tarihlerinde yaptığı kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye, Nepal, Irak, Moğolistan, Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Filistin uyruklu 402 kişi tespit etti.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yapan N.Ç, M.K, M.K ve M. çıkarıldığı adli makamlarda tutuklandı.



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402 Kaçak Ve SığınmacıEdirne Jandarma KomutanlığıSınırYasa Dışı
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