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Edirne'de 482 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 482 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı...

Edirne'de 482 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 482 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyü ile İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Somali, Bangladeş, Myanmar, Libya ve Filistin uyruklu 482 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçaklar ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Edirne Göç İdaresi MüdürlüğüHudut AskerleriKaçakSığınmacı
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