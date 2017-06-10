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Edirne'de 500 kilogram kaçak çeltik ilacı ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, 500 kilogram kaçak çeltik ilacı ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Yenimuhacir beldesi yakınlarında T.Ş'nin (42) kullandığı 16 CCF 33 plakalı hafif ticari...

Edirne'de 500 kilogram kaçak çeltik ilacı ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, 500 kilogram kaçak çeltik ilacı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Yenimuhacir beldesi yakınlarında T.Ş'nin (42) kullandığı 16 CCF 33 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bidonlar içerisinde 500 kilogram kaçak çeltik ilacı bulundu.

Olayla ilgili T.Ş. ve araçta bulunan H.T. (28) gözaltına alındı.

Sürücü T.Ş'ye para cezası verildiği ve aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

H.T'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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