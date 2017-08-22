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Edirne'de 80 kilo "skank" ele geçirildi

- Genetiği değiştirilmiş Hint kenevirinden üretilen uyuşturucunun bulunduğu aracın sürücüsü ve araçtaki kişi gözaltına alındı

Edirne'de 80 kilo

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 80 kilo "skank" ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine Meriç ilçesine bağlı Olacak köyü yakınlarında K.K'nın kullandığı aracı durdurdu.

Yapılan aramada aracın arka koltuğu ve bagajında 5 çuval içerisinde 80 kilo genetiği değiştirilmiş Hint kenevirinden üretilen uyuşturucu madde "skank", birer ruhsatsız tabanca ve şarjör ile bu tabancaya ait 15 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K ve araçta bulunan G.K gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Jandarma KomutanlığıOperasyonSkank
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