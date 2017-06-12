Edirne'de askerlere yönelik 15 Temmuz davası başladı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklu bulunan aralarında eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da bulunduğu askerler hakim karşısına çıktı.

Edirne F Tipi Cezaevinden yoğun güvenlik altında Edirne Adliyesi'ne getirilen tutuklu sanıklar, duruşma salonuna alındı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 5 tutuklu ile 14 tutuksuz sanık katıldı. 3 sanık ise SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

Sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldığı duruşma iddianamenin okunmasıyla sürüyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimine ilişkin, 8'i tutuklu 22 asker hakkında, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Yasama Organını Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın cep telefonu görüşme kayıtları (HTS) incelendiğinde Arı'nın ilk olarak darbe gecesi saat 19.33'te "kalkışmanın organizatörlerinden" olduğu değerlendirilen eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ile görüşmesi sonrası 20.43'te karargah binasına geldiği belirtilerek, Arı'nın daha sonra yine darbe girişiminin aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin, "Yurtta Sulh" Whatsapp grubunun kurucusu eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile görüşmeler yaptığı anlatıldı.

Anadolu Ajansı (AA) verilerinin dikkate alındığının vurgulandığı iddianamede Arı'nın kalkışmada rol aldığının kanıtına yönelik şu bilgiler yer aldı:

"Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan tespitler değerlendirildiğinde, Anadolu Ajansı verilerine göre askeri kalkışmaya ilişkin ilk eylemlerin dış dünyaya saat 22:00'de yansımasına, hatta sözde 'Yurtta Sulh' ismi ile kurulan whatsapp sohbet grubunun dahi 21.15'te oluşturulmasına karşın, 20.38'de Ekrem Tekinaslan'ın (tutuklu eski binbaşı), 20.43'te Hidayet Arı'nın, 21.05'te Ramazan Altun'un, 21.47'de ise Bülent Yılancı'nın karargaha geldikleri belirlenmiştir. Dolayısıyla adı geçen şüphelilerin olay günü dış dünyaya yansıyan herhangi bir eylem bulunmaksızın ve mesai saatleri dışında karargahta toplanmaları, olağanüstü durumdan bilgi sahibi olduklarını veyahut bir kısmının bu aşamada bilgilendirildiğini ortaya koymaktadır."

Arı'nın valilik ve emniyet teşkilatıyla birlikte hareket etmediği belirtilen iddianamede, "Sanık Arı, askeri kalkışma karşıtı olduğu yönündeki iradesini valilikle ve diğer kamu kurum ya da kuruluşlarının amirleri ile bir araya gelerek dış dünyaya yansıtma imkanı var iken, kastının kalkışma yanlısı olduğunu gösterir biçimde tugay karargahı içerisinde kalarak, bağlı olduğu 5. Kolordu Komutanlığı'ndan dahi habersiz bir şekilde kışla içerisindeki askeri birlikleri kışla dışına çıkarmaya çalıştığı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

- "Yunanistan'dan da geçer gelirim"

İddianamede, Karaağaç'taki kışladan kent merkezine gitmek üzere çıkan zırhlı araçların polisin Meriç Köprüsü'nü kapatması sonucu engellendiği anlatıldı.

Emniyet güçlerinin tutanağının referans olarak gösterildiği iddianamede, olaya ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

"Şüpheli Karaağaç Kışlasında Tugay Komutan Yardımcısı vekili Yarbay Kaan Kaya cep telefonu ile görüştüğü kişi ve kişilere hitaben 'polis kamyonlarla yolu kapatmış, sürtüşmek istemiyorum, tankla kamyonları geçerim. İsterseniz sudan da geçerim. Yunanistan'dan da geçer gelirim', 'Ne yapayım, ateş mi edeyim?' gibi konuşmalar gerçekleştirdi. Mevcut zırhlı araçlara geri dönmelerini emrederek 'tank gelsin' diye talimatta bulundu."



Kaya'nın "Zırhlılar geri çekilsin, tank gelsin" şeklindeki sözlerinin kolluk güçleri üzerinde baskı oluşturmak için sarf edildiği vurgulanan iddianamede, ayrıca kalkışma gecesi Süloğlu Kışlası'ndan aralarında askeri araçlarla 6 tankın alarm çıkış kapısından çıkış yaptıktan sonra kışla dışından geri döndükleri de ifade ediliyor.