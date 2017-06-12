Edirne'de askerlere yönelik 15 Temmuz davası

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklu bulunan, aralarında eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da bulunduğu askerler hakim karşısına çıktı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, Tuğgeneral Arı'nın yanı sıra, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan ile tutuksuz yargılanan 14 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu 3 sanık da Tekirdağ ve Kocaeli'de kaldıkları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilgi Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı.



Kimlik tespitlerinin ardından, 236 sayfalık iddianamenin tamamının okunmasına karar verildi. Yaklaşık 8 saat süren iddianamenin okunmasıyla devam eden duruşma, Çarşamba gününe ertelendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimine ilişkin, 8'i tutuklu 22 asker hakkında, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Yasama Organını Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlarından, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



