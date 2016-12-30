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Edirne'de barda kavga: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir barda çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan kişi öldü, bir kişi de bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eski Yağ Pazarı Sokak'ta İlhan (40) ve Emrah (35) Ergene kardeşlerin işlettiği...

Edirne'de barda kavga: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir barda çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan kişi öldü, bir kişi de bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Yağ Pazarı Sokak'ta İlhan (40) ve Emrah (35) Ergene kardeşlerin işlettiği bara aralarında geçmişte husumet olduğu iddia edilen H.İ.Ç ve M.S geldi.

Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma, bir süre kavgaya dönüştü.

M.S'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle İlhan Ergene'ye ateş ettiği, H.İ.Ç'in de Emrah Ergene'yi bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Ergene kardeşler ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Ergene hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili H.İ.Ç ve M.S gözaltına alındı.

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