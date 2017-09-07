Edirne'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde evde bıçaklanmış olarak bulunan çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi İlim Sokak'ta 27 Ağustos'ta tek katlı evden gelen yardım çağrıları üzerine eve giren bir mahalle sakini, 16 yaşındaki Ogün Güneri'yi yaralı halde buldu.
Boğazı ve kolundan bıçakla yaralandığı anlaşılan Güneri, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Güneri, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Güneri'yle aynı lisede öğrenim gören arkadaşı E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
E.Ç'nin Güneri'den para istediği ve olumsuz yanıt aldığı, olayın bunun üzerine çıkan tartışma nedeniyle yaşandığı iddia edildi.