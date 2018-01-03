Edirne'de bir yılda 50 bin kaçak yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, geçen yıl yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 50 bin kaçak ve sığınmacı yakalandı.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kaçaklar çoğunlukla Avrupa'da özellikle de İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'daki yakınlarının ve arkadaşlarının yanına giderek, iş bulup daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak istiyor.



Umuda yolculuğa, genellikle insan kaçakçılığı yapan kişi ya da örgütlere kişi başına 1.000-1.500 dolar ödeyerek başlayan kaçaklardan bazılarının hayali acı şekilde bitiyor.



Kaçakların çoğu yakalanıyor, bazıları kaçakçılar tarafından Türkiye'de bırakılıyor, bazıları da soğuk hava nedeniyle donarak ya da nehri geçerken boğularak hayatını yitiriyor.



Yaşamını yitirenlerden tanıtıcı belge çıkanların cenazeleri, ülkelerinin diplomatik temsilciliğine teslim ediliyor, kimlik belgesi bulunmayanlar ise kimsesizler mezarlığına defnediliyor.



Edirne'den yurtdışına çıkmaya çalışan kaçaklar arasında son 10 yılda Pakistan, Suriye, Filistin, Myanmar, Afganistan, Fas, İran ve Irak uyruklu kişilerin sayısının arttığı gözlenirken, geçen yıl yasa dışı yollarla yurtdışına geçmek isteyen yaklaşık 50 ülkeye mensup 50 bin kaçak ve sığınmacı yakalandı.

- Önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttı

2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalanırken 2016 yılında yaklaşık 31 bin kaçak yakalanmıştı. Yakalanan yabancı uyruklu sayısı bir önceki yıla göre 19 bin kişi artı.

Yakalanan kaçaklar arasında Pakistanlılar 15 bin kişiyle birinci sırada yer alırken, Pakistanlıları 12 bin kişi ile Afganistan, 10 bin kişiyle de Suriyeliler takip etti.

Yunanistan'ın topraklarına ulaşan kaçakları uluslararası sözleşmelere aykırı olarak "geri itme" (push back) veya "deport" da denilen uygulamayla Türkiye sınırına bırakması uygulaması ise son dönemde arttı.



Geçen yıl 6 bine yakın kaçak ve sığınmacı Yunanistan güvenlik güçleri tarafından uluslararası anlaşmaya aykırı şekilde Meriç Nehri üzerinden botlarla 'geri itme' yöntemi ile Türkiye'ye gönderildi.