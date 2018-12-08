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Edirne'de "Bulgar Üniversiteliler Günü" hareketliliği

- Bulgar öğrenciler, tatil ve alışveriş için kente akın etti

Edirne'de
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EDİRNE (AA) - "Bulgar Üniversiteliler Günü" kutlamalarını fırsat bilen Bulgar öğrenciler, tatil ve alışveriş için sınır komşusu Edirne'ye geldi.

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'daki "28 Ekim Ohi Bayramı" ve Bulgaristan'daki "Bağımsızlık Günü" etkinlikleri kapsamında Edirne'de görülen hareketlilik bu kez Bulgar üniversite öğrencilerinin bayramlarında yaşandı.

Bulgar öğrencilerin yanı sıra Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinden gelen yabancı turistler kentte hareketliliğe neden oldu.

Tarihi çarşılar başta olmak üzere, alışveriş merkezleri ve restoranlara akın eden turistler kent ekonomisini canlandırdı.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerini kutlamak için kente gelen Bulgarların Edirne esnafına ticari bayram yaşattıklarını söyledi.

Bereketli bir gün geçirdiklerini dile getiren Dinar, şunları kaydetti:

"Kentimizde güzel bir turizm yoğunluğu yaşanıyor. Biz günler öncesinden böyle bir yoğunlukla karşılaşacağımızı biliyorduk ve ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Komşu ülke vatandaşlarımızın kentimize ve ülkemize yaptığı ekonomik katkılar bizi mutlu ediyor. Kentimizin turizmden aldığı pay her geçen gün büyüyor. Komşu ülke vatandaşları son zamanlarda bayramlarını ve özel günlerini Edirne'de eğlenerek kutluyor. Selimiye başta olmak üzere kültürel ver tarihi yerleri gezen turistler, alışverişlerini yapıyor ve ardından restoranlara gelip kentin simge yiyeceği tava ciğer tüketiyorlar. İşlerimizden çok memnunuz."

Esnaf Cevat Işık da yabancı turistlerin esnafların yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Havanın güzel olmasını fırsat bilen yabancı misafirlerimiz kentimize akın etti. Bereketli bir dönem geçiriyoruz." dedi.

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