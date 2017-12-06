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Edirne'de Cezayirli 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan Cezayir uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Talat Paşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde...

Edirne'de Cezayirli 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan Cezayir uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Talat Paşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde cüzdan, cep telefonu ve çantası çalınan bazı vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, alışveriş merkezindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden eşgali tespit edilen zanlıların, alışveriş merkezine iki ya da üç kişi olarak geldiği, yemek katında veya balkon kısmında arkalarına oturdukları vatandaşlar yemek siparişlerini almaya gittiğinde hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis tarafından yakalanan Cezayir uyruklu B.B, B.M. ve S.E.F, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alışveriş MerkeziHIRSIZLIKZanlı
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