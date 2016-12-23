Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Edirne'de cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde göl kenarında avlanan kişi tüfekle vurularak, öldürüldü.İddiaya göre, Ercan Kopar ve arkadaşı Mehmet Genç, avlanmak için ilçeye bağlı Geçkinli köyü göleti kenarına gitti.Bir süre sonra...

Edirne'de cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde göl kenarında avlanan kişi tüfekle vurularak, öldürüldü.

İddiaya göre, Ercan Kopar ve arkadaşı Mehmet Genç, avlanmak için ilçeye bağlı Geçkinli köyü göleti kenarına gitti.

Bir süre sonra avcıların yanına gelen Geçkinli köyü sakinlerinden H.D, avlanan Kopar ve arkadaşı Genç'e gölet kenarında avlanamayacaklarını belirterek, alanı terketmelerini istedi.

Kavgaya dönüşen olayda, H.D av tüfeğiyle Ercan Kopar'ı vurdu.

Mehmet Genç, cinayet şüphelisi ile yaşadığı arbede sonrası H.D'nin av tüfeğini de alarak, olay yerinden kaçtı. Genç, daha sonra jandarma karakoluna giderek, ihbarda bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri şüpheli H.D'yi gözaltına aldı. Kopar'ın cesedi savcının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AvcıErcan KoparÖlüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.