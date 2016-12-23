Edirne'de cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde göl kenarında avlanan kişi tüfekle vurularak, öldürüldü.

İddiaya göre, Ercan Kopar ve arkadaşı Mehmet Genç, avlanmak için ilçeye bağlı Geçkinli köyü göleti kenarına gitti.

Bir süre sonra avcıların yanına gelen Geçkinli köyü sakinlerinden H.D, avlanan Kopar ve arkadaşı Genç'e gölet kenarında avlanamayacaklarını belirterek, alanı terketmelerini istedi.

Kavgaya dönüşen olayda, H.D av tüfeğiyle Ercan Kopar'ı vurdu.

Mehmet Genç, cinayet şüphelisi ile yaşadığı arbede sonrası H.D'nin av tüfeğini de alarak, olay yerinden kaçtı. Genç, daha sonra jandarma karakoluna giderek, ihbarda bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri şüpheli H.D'yi gözaltına aldı. Kopar'ın cesedi savcının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.