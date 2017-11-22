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Edirne'de dolandırıcılık operasyonu

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen 7 şüpheliyi...

Edirne'de dolandırıcılık operasyonu

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, dolandırıcılar tarafından telefonla kandırılan vatandaşların bankada başka hesaplara aktardıkları paralarını çektikleri, bunun bir miktarını komisyon olarak aldıktan sonra kalanını dolandırıcılara verdikleri öne sürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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