Edirne'de dolandırıcılık operasyonu

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin, dolandırıcılar tarafından telefonla kandırılan vatandaşların bankada başka hesaplara aktardıkları paralarını çektikleri, bunun bir miktarını komisyon olarak aldıktan sonra kalanını dolandırıcılara verdikleri öne sürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.