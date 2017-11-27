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Edirne'de etkili sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğleden sonra başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.Sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı, yağışa zaman zaman hızını artıran rüzgarda eşlik ediyor. Sağanak nedeniyle kısa süre...

Edirne'de etkili sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğleden sonra başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı, yağışa zaman zaman hızını artıran rüzgarda eşlik ediyor. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyardı.

Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunurken bir kısmı da otobüs durakları ve iş yerlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Şu ana kadar herhangi bir su baskınının yaşanmadığı ve hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü şehirde, sağanak yağışın sabaha karşı etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

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