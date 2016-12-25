Edirne'de Hanuka Bayramı kutlandı

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Museviler, Büyük Sinagog'da Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Museviler, Hanuka Bayramı'nı kutlamak için Avrupa'nın en büyük sinagogları arasında sayılan Edirne Büyük Sinagogu’nda buluştu.

Edirne Büyük Sinagog duahanı Hazan Nesim Beruhiel'in Tevrat'tan okuduğu bölümleri dikkatle dinleyen katılımcılar, daha sonra okunan duaya eşlik etti.

Duanın ardından etkinliğe katılanlar arasındaki 3 çocuk, Hanuka Bayramını simgeleyen mumları yaktı.

- Hanuka Bayramı

Yahudi kaynaklarına göre Romalılar tarafından toprakları işgale uğrayan Yahudilere tapınak tepesinde ibadet yasaklanır. Yahudilik Kudüs'te yasa dışı ilan edilir. Romalıların bu tavrı, bir süre sonra Yahudi rahip Yehuda HaMakabi'nin başı çektiği ayaklanmaya neden olur ve tapınak yeniden kurtarılır.

HaMakabi, tapınağı temizlettikten sonra şamdanı yakar. Rivayete göre, üzerinde sadece bir gece yetecek kadar yağ bulunan şamdan, 8 gün boyunca tükenmeden yanar. Yahudiler mucize saydıkları bu olayı o günden sonra her yıl 8 günlük bayram olarak kutlamaya başlarlar.



Hanuka bayramı 8 gün boyunca her gün devam eden dini ritüellerle kutlanıyor. Güneş battıktan bir buçuk saat sonra akşamüstü şamdanların mumları yakılıyor.