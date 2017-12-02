Edirne'de hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi

EDİRNE (AA) - Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) organizasyonuyla bir araya gelen hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi.

Üniversite öğrencisi ve vatandaşlardan oluşan 100 hayvansever, kentin eski çöplüğünde yaşayan ve burada yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere kemik, ekmek ve kuru mama verdi.

EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çöplükte yaşayan hayvanların zor durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz buraya 3 yıldır sürekli geliyoruz. Sorunu çok iyi ve net bir şekilde biliyoruz. Burada yüzlerce köpek var. Çöplük kapanınca hayvanlar aç kaldı. Çok zor durumdalar. Biz neredeyse bir aydır mücadele ediyoruz fakat bir gün bile bu canları doyuramadık. Çünkü imkanlarımız kısıtlı. Bugün çağrımıza duyarsız kalmayan öğrenci arkadaşlarımız ve hayvanseverlerle burada besleme yaptık. Bu sayede hayvanlar bir gün de olsa doydu. Buradaki hayvanları doyurmak bizim görevimiz değil. Biz gönüllüyüz. Bütçemiz belli. Bunu belediyenin yapması lazım. En azından sadece kuru mama alınmasını istiyoruz. Belediye görevini yapsın. Biz bu duruma çok üzülüyoruz ama elimizden bir şey de gelmiyor. Lütfen belediye görevini yapsın."

Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı da hayvanların beslenmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Çöplükte yaşayan hayvanların beslenmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Islattı, "EDHAYKO'nun çağrısına duyarsız kalmadık. Topluluk olarak çöplükte yaşayan hayvanları beslemek için buradayız. Hem besleme yapıp hem de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da çöplük kapandığından beri Edirne Belediyesi olarak buraya her gün yaklaşık 10 varil yemek getirdiklerini kaydetti. Lokantalardan artık yemek toplaması için bir araç görevlendirdiklerini anlatan Tanrıkulu, "Bunun yanında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'yle yaptığımız protokol çerçevesinde hastane yemekhanesinden artan yemekleri de alıyoruz." dedi.