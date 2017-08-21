Edirne'de hedef Çinli turistler

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin kente daha fazla gelmesini sağlamak amacıyla çalışma yürütülecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da çalışmaları doğrultusunda Türkiye'ye gelecek Çinli turisti Edirne'ye çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Hacıoğlu, Çinli turistin acente tavsiyesinden çok, gideceğini planladığı yerle ilgili sosyal medya yorumlarını daha fazla dikkate aldığına işaret ederek, bu anlamda Edirne'nin sosyal medya tanıtımlarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Kentin önemli eserlerini sosyal medya aracılığıyla Çinli turistin lokasyon olarak bağlı olduğu gruplara aktaracaklarını ifade eden Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk 6 ayında 100 bin Çinli turist ülkemize geldi. Geçen yıla bakarak bu yüzde 15 artmış durumda. Edirne'ye ise bu yılın ilk 6 ayında 100 Çinli turist kente geldi, kenti gezebilecek sürede de konakladı. Bu sayıyı hem ülke hem de kent olarak artırmalıyız. Bu nedenle doğa, kültür ve tarih meraklısı Çinliler'i kültür, tarih ve doğa turizminin en önemli miraslarını barındıran Edirne'ye çekmek amacıyla çalışmalara başladık. Sosyal medya paylaşımlarımızı Çince de yaparak kültürel miraslarımızı Uzak Doğu'ya daha fazla tanıtacağız.

Pekin Kültür ve Tanıtım Müşavirliğimize mail yoluyla tanıtım atağımızı anlattık gelen cevapla bir yol haritası çizeceğiz. Daha sonra Çin Dili ve Edebiyatı eğitim veren üniversitelerimizle işbirliğine girişeceğiz, bu sosyal medya tanıtımlarımızda önemli paydaşları bu yolla kazanacağız."