Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Edirne-Kırklareli D-20 karayolu İskender köyü yakınlarında, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Ercan Yavuz idaresindeki...

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne-Kırklareli D-20 karayolu İskender köyü yakınlarında, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Ercan Yavuz idaresindeki 34 PL 0686 plakalı otomobil, Poyraz Bozkurtlu'nun yönetimindeki 22 DP 456 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yavuz'un kullandığı araç ters döndü. Yavuz ve yanında bulunan Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Turan Gülten, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kazada yaralanan sürücüler Yavuz ve Bozkurtlu, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
D-20 KarayoluTapu Ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Turan GültenTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5