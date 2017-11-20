Edirne'de kaçak cep telefonu ve içki operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin 695 kaçak cep telefonu ile yaklaşık 500 litre kaçak içki ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın bir dinlenme tesisinde gümrük kaçağı telefon ticareti yapıldığı yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, tesise operasyon düzenledi.

Tesiste yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 695 cep telefonu, telefon aparatları ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Jandarmanın bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği operasyonda ise 500 litre kaçak içki bulundu.

Kaçak içki ve cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili İ.A ve A.K gözaltına alındı.