Edirne'de kaçak içki operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de içki kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kapıkule Gar Müdürlüğüne operasyon düzenledi.

Aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 751 şişe kaçak içki, 35 kilogram ev yapımı şarap ve çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden İ.A, M.Ş, A.Y, M.F, T.T ve S.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.