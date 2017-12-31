Edirne'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi etkinliği

EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği'nce (AGD) Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi etkinliği düzenlendi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki program, Prizren Emin Paşa Camisi İmam Hatibi Davut Lezi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından önemini anlattı.

İriş, AGD olarak Türkiye'deki tüm il ve 700'e yakın ilçede programı tertip ettiklerini söyledi.

- "Fetih ruhuna insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"

Mekke'nin fethinin kılıçla, tankla, topla değil, gönüllerin fethiyle olduğunu ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Mekke'nin fethi, rahmet ve merhamet peygamberi olan Efendimizin insanlığın gönlüne girerek gönülleri fethetmesiyle gerçekleşmiştir. Fetih kavramı çok önemlidir. Her sene bunu gençlerimize anlatıyoruz. Fetih ruhuna insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Fetih ve işgal arasındaki farkı gençlerimize anlatmaya ihtiyacımız var. Fethe giden yolun fertlerden geçtiğine inanıyoruz."

- "Hak geldi batıl zail oldu"

Trakya Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç da Hz. Peygamber ve İslam ordusunun Mekke'ye büyük bir tevazuyla girdiğini söyledi.

Kılıç, Mekke'nin fethiyle ilgili anekdotlar paylaştı.

Dekan Kılıç, bugün kalplerin yeniden İslam'ın nuru, imanın şuuru ve sünnet-i seniyyenin ruhu ile yeniden fethedilmesi gerektiğini vurguladı.

Program, Prizren'den gelen ilahi grubunun ilahi seslendirmesiyle sona erdi.