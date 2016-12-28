EDİRNE (AA) - Edirne'de öğretmenlerden oluşan koro, "Milli birlik ve beraberlik" konseri verdi.

Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Poyraz Ülger Salonundaki konser öncesi konuşan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, türkülerin önemli kültürel miraslardan biri olduğunu söyledi.

Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan, yeniden şekillenen türkülerin, millet açısından vazgeçilmez olduğunu ifade eden Özcan, türkülerin vazgeçilmezliğini milleti kökeniyle bağlaması olarak değerlendirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti emanet ettiği nesli yetiştiren öğretmenler olduğunu ifade eden Özcan, "Bu yüzden öğretmenlerimizin misyonu çok çok önemli bu nedenle öğretmenler toplumun çimentosu vazifesindedir. Bir olacağız, birlik olacağız tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."diye konuştu.

Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini vurgulayan Özcan, böyle günlerde birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle 15 Temmuz'da çok acı bir süreç yaşandığını ifade eden Özcan, ''Hala etkileri devam ediyor. Allah, yedi düvelle mücadele eden ülkemize ve milletimize zeval vermesin, hiçbirimizin gideceği başka bir vatan yok, bir ve bir arada yaşayacağımız tek ülke burası,bu nedenle her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var'.' sözlerine yer verdi.

Müzik öğretmenlerinden oluşan koro, konuşların ardından Anadolu ile Trakya'nın değişik yörelerinden solo ve beraber türküler seslendirdi. Konser sırasında zaman zaman sahneye Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı görüntüsü yansıtıldı.























