EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "kentte Şeyh Bedreddin heykelinin dikilmesine" ilişkin sözleri, tartışma yarattı.

Belediye Başkanı Gürkan'ın hafta sonu düzenlenen "Ölümünün 597. Yılında Şeyh Bedreddin'in Yaşamı ve Felsefesi Konferansı"nda, "kentte Şeyh Bedreddin'in heykelinin dikilmesine" yönelik sözlerini tekrarlaması üzerine, Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, açıklamasında, vatanın ve milletin bölünmezliğine kasteden üst aklın, Trakya, Rumeli ve Balkanlar'daki Sünniler ile Alevi Bektaşi inancına sahip insanların arasına nifak sokup kardeş kavgası çıkarmayı amaçladığını savundu.

Şeyh Bedreddin'in dünya görüşüyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Tek mutabık olunan nokta ise 'isyancı' olduğudur. Burada asıl önemli olan mesele, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra isyanın sembolleştirilmemesi ve bir anıt haline getirilmemesi gerekliliğidir. Temelde olaya ideolojik açıdan bakmamak gerekir. Ancak cumhuriyetimizin niteliklerine açıkça aykırı olan düşünceler de kabul edilemez." görüşünü bildirdi.

Yıldırım, "Bu heykel dikilirse şanlı tarihimizle ve cumhuriyetimizin nitelikleriyle sorunu olan küçük bir grup dışında hiç kimse memnun olmayacaktır. Bu isyan anıtlaştırılmamalıdır. Şeyh Bedreddin'in heykelini dikip ecdadımızın kemiklerini sızlatmak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bir inat uğruna toplumu ayrıştırmaya yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz." sözünün unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bunların, baronun görüşü değil şahsi düşünceleri olduğunu da belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hafta sonu düzenlenen konferansta, Baro Başkanı Yıldırım'ın daha önce yaptığı "Şeyh Bedrettin dönemin FETÖ'südür" benzetmesi üzerine, "Böylesine önemli bir kişiyi, bugünün şartlarına getirerek kendinizden menkul birtakım sıfatlar üretme gayretini bu millet yemez. Bu milleti bunlarla kandıramazsınız. Hele hele Şeyh Bedreddin gibi birisini döneminin FETÖ'südür diye yaftalamaya çalışmak ancak sizin çapınızı ve kalibrenizi gösterir. Çapınızın ve kalibrenizin olmadığını gösterir." demişti.