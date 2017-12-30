Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

Edirne'de şiddetli yağış

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, polis ekipleri...

Edirne'de şiddetli yağış

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri ve çatılarının altında yağmurun dinmesi bekledi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EdirneSağanak YağışYağmur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5