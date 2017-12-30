EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri ve çatılarının altında yağmurun dinmesi bekledi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.