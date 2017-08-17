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Edirne'de sokak hayvanı kulübelerinin çalındığı iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sokak hayvanlarının barındığı kulübelerin çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulunuldu.Gazetecilere açıklama yapan Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, Orman...

Edirne'de sokak hayvanı kulübelerinin çalındığı iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sokak hayvanlarının barındığı kulübelerin çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulunuldu.

Gazetecilere açıklama yapan Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne 1. Bölge Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl sokak hayvanlarının barınması için yaptırılan kulübelerden 5'inin çalındığını söyledi.

Bakanlık tarafından yaptırılan kulübelerin şehrin belirli noktalarına konulduğunu aktaran Kalender, "Fakat konuldukları günden beri çalınmaya başlandı. Bu durum bizi üzmektedir. Kanunlara göre ciddi bir suç unsuru var, kamu malına zarar ve çalma var." diye konuştu.

Kalender, polise şikayette bulunduklarını belirterek, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen aracın güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen plakasını güvenlik güçlerine ilettiklerini sözlerine ekledi.

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Edirne Doğayı Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan KalenderHIRSIZLIKKulübe
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