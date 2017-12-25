Edirne'de taksilere

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyrukluları sınıra taşıdığı gerekçesiyle bir taksiciye 11 bin lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre Edirne Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı geçiş için kente gelen kaçakları sınıra taşıyan taksilere yönelik il merkezi ve ilçelerde uygulama yaptı.
Edirne'de içerisinde 3 yabancı uyruklunun bulunduğu taksi durduruldu. Suçlamayı kabul etmeyen 'nın kullandığı araçtaki yabancı uyruklar Geri Gönderme Merkezi'nde teslim edildi.
Meriç ilçesinde de jandarma tarafından içerisinde 11 Suriye uyruklunun bulunduğu taksi durduruldu.
Sürücü Ü.K. ve yabancı uyruklular polise teslim edildi. Sürücüye 11 bin lira para cezası uygulandı.
Gözaltındaki sürücünün işlemleri devam ediyor.
Sığınmacılar Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.