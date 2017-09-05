Edirne'de üzüm hasadı başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Hafızali, Merlot ve Trakya İlkeren cinsi üzümlerde hasat başladı.

Toprak yapısı ve iklimsel özellikleriyle üzüm yetiştirmeye uygun olan kentlerin başında gelen Edirne'de bağ bozumu için işçiler bağlara girmeye başladı.

Bölgede, pekmez, üzüm şırası, pestil ve şarap yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kovalarda toplanıyor, ardından işlenmek üzere tesislere gönderiliyor.

Bağ bozumunun başladığı ilk yerlerden biri olan merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde üreticiler hasadın sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Üretici Şeniz Saç Engincan, toplanan üzümlerin kaliteli olduğunu belirterek güzel bir yıl geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Üzüm hasadının yaklaşık 2 ay süreceğini belirten Engincan, "Bağ bozumu geçen yıllarla paralel bir şekilde Ağustos’un son haftası Eylül’ün ilk haftası gibi başladı. Rekoltemizi aslında biz ayarlıyoruz. Yeşil budama ve salkım seyreltmeyle dönüm başına 600 kiloya kadar düşüyoruz üzümde. Bu sene bir iki parselimizde dolu nedeniyle hasar var. Onun dışında kalan üzümlerimiz gayet iyi bir durumda. Üzümlerimiz sağlıklı, iyi bir yıl bekliyoruz. Biz 85 dönümlük alanda üzüm yetiştiriyoruz. Hasar gören 15-20 dönümlük bir alan" diye konuştu.

Bağcılığın Edirne'deki önemine de değinen Engincan, şunları kaydetti:

"Edirne’de bağcılık tarihsel bir geçmişe sahip. Buranın iklimi üzüm yetiştirmek için çok uygun. Karasal iklim üzümün yeteri kadar şekerli olmasını sağlıyor. Gecelerimiz de serin, böylece ürünler hastalıklardan kurtuluyor. Aynı zamanda rüzgarlı bir bölge olduğu için mantar gibi hastalıklardan korunmamızı da sağlıyor. Fransa’nın Bordeaux bölgesi ile aynı paralelde bulunuyoruz. Toprak elverişli, o yüzden Edirne üzüm yetiştirmek için çok iyi bir bölge."

Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı ise üzümün Trakya topraklarında önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Sarı, "Eylül ayının gelmesiyle bölgemizde üzüm hasadı başladı. Üzüm, Trakya için çok önemli bir ürün. Çok önemli bir geçmişe de sahip. Edirne bağcılık için önemli bir merkez. Üreticilerimiz en kaliteli üzümü yetiştirmek için yıl boyunca bağlarına gözü gibi bakıp en iyi hizmeti veriyor. Başlayan hasadın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.