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Edirne'de yarım ton deniz patlıcanı ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen yarım ton deniz patlıcanı bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice köyünde jandarma devriyesi sırasında deniz kenarında hareketlerinden...

Edirne'de yarım ton deniz patlıcanı ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen yarım ton deniz patlıcanı bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice köyünde jandarma devriyesi sırasında deniz kenarında hareketlerinden şüphelendiği K.D'nin aracında yaptığı kontrolde bidonlar içerisinde avlanması yasak 500 kilogram canlı deniz patlıcanı ele geçirdi.

K.D'ye bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

Yunanistan'a kaçak yollardan sevk edileceği tespit edilen canlı deniz patlıcanları denize bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz PatlıcanıEnezJandarma
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