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Edirneli atölye ustasının ünü sınırları aştı

- Tarım aleti imalatçısı Mustafa Çınarkök, sanayi sitesindeki küçük atölyesinde ürettiği tarım makinelerini sipariş üzerine Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere ihraç ediyor

Edirneli atölye ustasının ünü sınırları aştı
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EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de tarım aleti imalatçısı Mustafa Çınarkök, sanayi sitesindeki küçük atölyesinde ürettiği tarım makinelerini Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere gönderiyor.

Sanayi sitesindeki atölyesinde pamuk ilaçlama makinesi, toprak işleme makinesi, balya makinesi imal eden Çınarkök, babasından öğrendiği mesleğini şimdi mühendis adayı oğluna aktarıyor.

Çınarkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye katkı sağlamak için yerli ve milli üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sipariş üzerine çeşitli ülkelerdeki çiftçiler için üretim yaptığını, en son Moritanya'dan talep geldiğini anlatan Çınarkök, "Moritanya'dan gelen üreticiler Edirne'de misafirimiz oldu. Balya makinesine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, bizden bu ürünü talep ettiler. Anlaşmasını yaptık biz de makinemizi tamamladık. Balya makinesi önümüzdeki hafta Afrika'da olacak." diye konuştu.

Kendisinin de üreticileri bilgilendirmek ve yerli balya makinesini test etmek için Moritanya'ya gideceğini ifade eden Çınarkök, şunları kaydetti:

"Ülkemize faydalı olanları yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Daha önce de komşu ülkemiz Yunanistan ve Bulgaristan ile Almanya'ya toprak işleme makinesi yaptık ve sattık. Yunanistan'dan bir üreticiye pamuk ilaçlama makinesi yaptık. Azerbaycan ve Kırgızistan'daki üreticilerle görüşmelerimiz de devam ediyor. Oğlum da üniversitede makine mühendisliği okuyor. Babamızdan öğrendiğimiz bu işi daha da geliştirerek devam ettireceğiz."

Çınarkök, bugüne kadar yaptığı 10 zirai makineyi çeşitli ülkelere kendisinin gönderdiğini ifade etti.

Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mutlu Çınarkök de dede mesleğini devam ettirmek istediğini, bu anlamda babasına tarım aleti üretimi konusunda yardımcı olduğunu ifade etti.

Çınarkök, üniversiteden mezun olduktan sonra işletmeyi büyütmek istediğini söyledi.

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Balya MakinesiTarım Aleti
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