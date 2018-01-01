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Edirneliler mevsim normalleri üzerindeki havanın tadını çıkardı

- Yeni yılın ilk gününün güneşli geçtiği Edirne'de vatandaşlar, park ve bahçeler ile nehir kenarına gitmeyi tercih etti

Edirneliler mevsim normalleri üzerindeki havanın tadını çıkardı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yılın ilk gününde kış mevsimine rağmen güneşli havayı gören vatandaşlar, park ve bahçeler ile nehir kenarında vakit geçirdi.

Kentte hafta sonu etkili olan sağanak, yeni yılın ilk gününde yerini güneşli havaya bıraktı. Edirneliler mevsim normalleri üzerindeki havanın tadını çıkardı.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar Selimiye Meydanı, Saraçlar Caddesi ve nehir kenarları başta olmak üzere cadde ve sokakları doldurdu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Edirne'de 13 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının bu değerlerde hafta ortasına kadar süreceği belirtildi.

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EdirneSaraçlar CaddesiSelimiye MeydanıSıcak Hava
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