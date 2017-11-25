Edirne'nin kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.



Törenler, Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Talat Paşa Asfaltı'nda devam eden törende Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Canlandırma gösterisinde öğrenciler Edirne Valisi Günay Özdemir'e Türk bayrağını öperek teslim etti.

Bayrağı öperek teslim alan Özdemir, "Kahraman Türk askerine ve Edirnelilere teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Edirne'nin 1922'de son kurtuluşuyla ilelebet Türk yurdu olduğunu söyledi.

Kentin kurtuluş bayramını coşkuyla kutladığını belirten Gürkan, "Bundan 95 yıl önce 25 Kasım 1922’de muzaffer Türk ordusu, vatanın her köşesini olduğu gibi Edirne’mizi de düşman işgalinden kurtarmıştır. Edirne bütün tarihi boyunca 8 bin 300 yıllık geçmişinde defalarca işgaller görmüş, defalarca savaşlardan geçmiş bir şehirdir. Memleketimizin bu güzel köşesi, adeta her karışı vatandaşın Mehmetçiğin kanıyla sulanmış bir vatan parçasıdır. Edirne'nin neresine giderseniz gidin mutlaka orada bir Mehmetçiğin ruhuyla karşılaşır ve fatiha okursunuz.1361’de 1'inci Murat tarafından fethedilen ve akabinde Osmanlı'nın imparatorluk kuruluşunun da merkezi olan Edirne 1361’den bu yana, 25 Kasım 1922’de yaşadığı son kurtuluşla beraber ebediyen bir Türk yurdu olmuştur." şeklinde konuştu.

"Bize öncelikle bu toprakları canlarıyla, kanlarıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi, 1071’den bu yana bu topraklar için şehadet mertebesine gözünü kırpmadan yükselen şehitlerimizi bir kez daha şükranla anıyorum." diyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Kıymetli şehitlerimizin aziz anne babalarının ellerinden Edirne halkı adına bir kez daha öpüyorum. Aradan 95 yıl geçmesine rağmen bugün bu alanı hınca hınç dolduran Edirneliler, memleketin her köşesinde vatanın bölünmez bütünlüğü için, milletimizin bekası için Türk milletinin her ferdi yeri geldiğinde göğsünü düşman kurşunlarına karşı siper edecek kararlılıktadır. Türk milleti var oldukça Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Edirne'mizin sonsuza kadar sürecek son kurtuluş bayramımızın 95’inci yılı bütün kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından oda, borsa, sivil toplum kuruluşlarının kortej geçişi gerçekleştirildi, vatandaşlara süpürge, Edirne bebekleri, badem ezmesi ve kente özgü çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bu arada, motosiklet ekiplerinin kortej geçişi sırasında art arda giden iki motorsikletçi çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



