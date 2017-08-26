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Edremit Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu

- Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Edremit Körfezi'nden geçen, Balıkesir'i Çanakkale ve İzmir'e bağlayan karayolunda bayram yoğunluğu başladı

Edremit Körfezi'nde bayram tatili yoğunluğu

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması nedeniyle Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Edremit Körfezi'nden geçen, Balıkesir'i Çanakkale ve İzmir'e bağlayan karayolunda yoğunluk arttı.

Balıkesir-Çanakkale Karayolu'ndaki kavşaklarda bulunan trafik ışıklarında araç kuyrukları oluşurken, tüm kavşaklarda trafik polisi ve jandarma ekipleri görevlendirildi.

Edremit ilçesindeki büyük alışveriş merkezlerinde de yoğunluk nedeniyle otopark sorunu yaşanırken, Zeytinli, Akçay, Güre ve Altınoluk beldelerinde de trafikte sıkışıklıklar meydana geldi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki turistik tesislerdeki doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığını belirterek, Kurban Bayramı tatili için tüm rezervasyonların dolduğunu bildirdi.

Öte yandan, Edremit Körfezi'ndeki karayollarında yoğunluğun gündüz saatlerinde daha da artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edremit Balıkesir
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