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Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış

- Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve Kazdağları'nda eriyen karlar nedeniyle su seviyesi yükselen Şahinderesi'ndeki 10 tekne zarar gördü

Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi'nde gece saatlerinden bu yana devam eden yağmur ve Kazdağları'nda eriyen karlar yüzünden su seviyesi yükselen Şahinderesi'ndeki 10 tekne zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, son 15 saatte metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağışın düştüğü ve lodosun etkili olduğu bölgede, Kazdağları'ndaki karlar da eridi.

Eriyen kar suları ve kuvvetli yağış, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nden Ege Denizi'ne dökülen Şahinderesi'nin su seviyesini yükseltti.

Yükselen su, dere kenarına bağlı 10 teknenin parçalanmasına ve batmasına neden oldu.

Tekne sahibi Sezer Yiğiter, yaptığı açıklamada, çok yağmur yağdığını belirterek, "Dağda eriyen karların suları geldi ve bizim teknelerimizi vurdu. Zamanında gelip tekneleri güvenli noktalara çekip batmasını önleyebilirdik. Bizim tekne, su yükselince karaya çarptı ve kıyıya vurarak parçalandı." diye konuştu.

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BalıkesirEdremitTekneYağmur
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