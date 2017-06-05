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Edremit'te "5 Haziran Çevre Günü" etkinliği

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi'nde Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Burhaniye Çevre Platformu ve Ayvalık Tabiat Platformu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde ortak etkinlik düzenledi. "Temiz deniz, temiz körfez için...

Edremit'te

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi'nde Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Burhaniye Çevre Platformu ve Ayvalık Tabiat Platformu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde ortak etkinlik düzenledi.

"Temiz deniz, temiz körfez için el ele" sloganı ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi, Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk, Akçay Mahalleleri ile Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı, ardından insan zinciri oluşturuldu.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuran Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, atık yağ topladı ayrıca atık maddelerin nasıl ayrıştırılacağı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Basın açıklamasının ardından el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar arasında bulunan Edremit Çevre Sağlığı Doğayı Koruma Derneği Başkanı Şeniz Tuncer, "Bu mücadelede 27 yıldan bu yana varız. Körfezin bu hale gelmemesi için direniyoruz. Güneşi, denizi, havasıyla cennet olan körfezimizin talan edilmesine karşıyız. Bunun için zeytin yasasının kesinlikle geçmesini istemiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Muazzez Pişkiner, "Yıllardır dağlarda yürüyoruz grubumuzla. Dağlar nefes, dağlar su, dağlar hava, dağlar her şeyimiz. Onlar olmazsa biz nefes alamayız, yaşayamayız. Yani dağlara yapılan bize bize yapılandır. Suyumuzu kirletecekler, zehirleneceğiz. Havamız yok olacak. Deniz bizim için çok önemli. Günden güne kirleniyor. Körfezimiz için çok önemli." diye konuştu.


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