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Edremit'te fırtına

- Saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi bulan fırtına, ilçede şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını uçurdu

Edremit'te fırtına

BALIKESİR (AA)- Balıkesir'in Edremit ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi bulan fırtına, şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını uçurdu.

Alınan bilgiye göre, Edremit’te geceden beri etkili olan şiddetli rüzgarın saatteki hızı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre yer yer 100 kilometreye kadar ulaştı. İlçe merkezinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Edremit terminalinin çatısı yerinden sökülerek uçtu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan kırsal mahallelerin otobüs ve midibüslerinin park ettiği alanın üzerinde bulunan yaklaşık 120 metrekare büyüklüğündeki çatının uçması sonucunda terminal bahçesinin dışında bulunan ağaçlar zarar gördü.

Bazı midibüslere de zarar veren saç çatı, Balıkesir İtfaiyesi ekipleri ve vinçlerin yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle bazı sinyalizasyon lambalarının direkleri de devrildi.



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BalıkesirCATIEdremitFırtına
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