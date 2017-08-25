Edremit'te toplu sünnet şöleni düzenlendi

VAN (AA) - Van'ın Edremit ile İstanbul'un Üsküdar belediyeleri, kardeş belediye protokolü kapsamında toplu sünnet töreni düzenledi.

Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen törende, 500 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ise başladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, mutlu bir günde bir arada olduklarını söyledi.

Orhan, "Çocuklar bizim göz bebeğimiz, geleceğimizdir. Ailelerimiz onları kolay yetiştirmiyor. Geceler boyu onları kucaklarında büyütüyorlar. Onları, vatana millete hayırlı birer evlat olarak yetiştiriyorlar. Bizlerin de maksadı ve amacı budur. Devlet olarak, kurumlar olarak, millet olarak bu amacı güdüyoruz." dedi.

Üsküdar ile Edremit belediyelerinin önemli bir etkinlik düzenlediğini söyleyen Orhan, etkinliğin sosyal devlet anlayışıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Orhan, "Çocuklarımız bundan sonra yalnız olmayacaklar. Hayatın her alanında devletimiz, kurumlarımız ve belediyelerimizle, halkımızla onlarla olacağız. Onların devletine, milletine, halkına birer hayırlı evlat olarak yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ailelerimize destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise belediyelerin vatandaşların ihtiyacını karşılamak için var olduğunu söyledi.

Çiçekli, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki geçmişte Edremit'te zorunlu olan temizlik, park yapımı, imar yollarının açılması, yeni yolların kavşakların yapılması hatta kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri gerçekleşmiyordu. Vizyon ve ufuklarının göstergesi sayılacak kültürel, sanatsal, sportif veya geleneksel icraatların yapılmadığını gördük. Milletin kaynakları dağdaki din ve devlet düşmanlarını aktarıldı. Ne yazık ki bunların hizmet etmek gibi bir dertlerinin olmadığını üzülerek gördük."

Çiçekli, hizmetleri halka yönelik yaptıklarını söyleyerek bu hizmetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

- "Artık milletimiz uyandı"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Edremit Belediyesinin güzel bir sünnet şöleni düzenlediğini söyledi.

Türkmen, "Bu hizmetlere ne yazık ki bizler hasret kaldık, güzel ülkemiz, güzel coğrafyamızda kardeşlik içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice hizmetler yapmak gerçekten zor değil. Ne yazık ki dışarıdaki ve içerideki hainler, bu ülkenin bu milletin huzuruna kastedenler, iki yakasının bir araya gelmesinde gözü olanlar, işte bu tabloyu aziz milletimize çok gördüler. Artık milletimiz uyandı. Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin ayak sesleri gümbür gümbür hissedilmeye başlandı." diye konuştu.

Van'a güzel duygular ile geldiklerini söyleyen Türkmen, ülkenin köyünden mezrasına, şehrinden kasabasına kadar her yerinde huzur iklimi tesis edilinceye kadar herkese görev düştüğünü ifade etti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerinin huzur ve kardeşlik ortamı için çalıştığını söyleyen Türkmen, sünnet şöleninde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerinin Türkiye'yi kıskaca almaya çalıştığını belirtti.

Kayatürk, "Allah'a hamdolsun o günler geride kaldı. Artık Türkiye emin ellerde. Artık Türkiye'de bu işin farkında olan bir ak hareket var. O ak hareketin lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla onların hevesleri kursağında kalacak. Türkiye'de olduğunu gibi burada da bu hizmetlerin nasıl olduğunu hepiniz görüyorsunuz." dedi.

Çocukları sünnet olan aileler ise yaşadıkları mutluluğu anlatarak şöleni düzenleyenlere teşekkür etti.

Sünnet şöleni Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ve yemeğin ardından son buldu.

Törene kurum kuruluş amirlerinin yanı sıra sünnet olan çocukların aileleri katıldı.