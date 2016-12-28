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Edremit'ten Haleplilere yardım

- Van'ın Edremit ilçesinde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 3 tır gıda, giyim yardımı, Haleplilere ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi

Edremit'ten Haleplilere yardım

VAN (AA) - Edremit ilçesinde vatandaşların yardımıyla temin edilen 3 tır yardım malzemesi, Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Edremit Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı öncülüğünde, Halepli ihtiyaç sahipleri için "Halep'e Van Edremit'ten dostluk eli" adı altında yardım kampanyası düzenlendi.

İlçedeki hayırsever vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının ilgi gösterdiği kampanya kapsamında toplanan 3 tır dolusu gıda, giyim ve ilaç yardımları, dualar eşliğinde Kilis'e gönderildi.

Düzenledikleri kampanya ile ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atif Çiçekli, Halep'te çok büyür bir dramın yaşandığını anımsattı.

Çiçekli, Süphan, Hacıbekir ve Kurubaş mahallelerinden gelen yardımlar karşısında duygulandıklarını belirterek, kampanya kapsamında 27 ton gıda, 19 bin 500 adet giyim malzemesi, 70 battaniye, 3 bin adet iç giyim malzemesi, 3 bin 300 adet çocuk bezi, 80 kilo çocuk maması, 3 koli ilaç yardımı toplandığını aktardı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da bir yardım seferberliği başlattıklarını söyleyen Çiçekli, "Bu çerçevede Edremit Belediyesi ile Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde tüm Edremit halkı bu yardım çağrısına destek verdi. Bu doğrultuda ciddi bir yardım topladık. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.


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BelediyeEdremitHalepYardım
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