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Efsane futbolcuların yeni durağı Eskişehir olacak

- "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, Eskişehir'de hükümlü ve tutuklu gençlerle bir araya gelecek

Efsane futbolcuların yeni durağı Eskişehir olacak


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesinin bu yılki ikinci durağı Eskişehir olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aktif futbol hayatını noktalayan Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, 18 Ağustos'ta Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklu gençlerle bir araya gelecek.

Proje kapsamında düzenlenecek panelde tecrübelerini paylaşacak eski milli futbolcular, ayrıca gençlerle gösteri maçı yapacak.

"Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi daha sonra Şanlıurfa (7 Eylül), Gaziantep (5 Ekim), Van (26 Ekim), Bursa (17 Kasım), Bolu (23 Kasım), Kahramanmaraş (30 Kasım), Hatay (7 Aralık) ve Ankara'da (14 Aralık) gerçekleştirilecek.

Projeyle ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olan gençlerin, aktif futbol hayatına nokta koyan efsane futbolcularla vakit geçirmeleri, sosyalleşmeleri ve sosyal rehabilitasyonlarına katkı sunulması amaçlanıyor.

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