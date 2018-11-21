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"Efsane İndirim piyasalara hareketlilik getirecek"

- Bir hafta boyunca tüketiciye birbirinden cazip alışveriş fırsatlarının sunulacağı "Efsane İndirim" kapsamında, ürünlerde yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılacak - BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Efsane İndirim, markalarımıza ellerindeki stokları eritme, tüketiciye de ihtiyaç duyduğu ürünü cazip fiyata alma fırsatı yaratıyor. Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum" - "Efsane İndirim günleri perakende enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlayacak, piyasalara çok büyük bir moral verecek"

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İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bir haftaya yayılacak ve ürünlerde yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirimlerin uygulanacağı "Efsane İndirim" kampanyasına ilişkin, "Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

BMD tarafından yapılan açıklamaya göre, markalar, tüketiciye birbirinden cazip alışveriş fırsatlarının sunulacağı "Efsane İndirim" için hazırlıklarını tamamladı.

Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan ve bir haftaya yayılacak "Efsane İndirim" günlerinde, çeşitli kategorilerdeki birçok üründe yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, dünyada "Black Friday" adı verilen ve her yıl tüketicilerin merakla beklediği etkinlik için "Efsane İndirim" demeyi daha uygun bulduklarını ifade etti.

ABD'de başlayan indirimli alışveriş etkinliğinin Avrupa'nın ardından Türkiye'de de her geçen yıl çok daha fazla sahiplenildiğini vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

"Efsane İndirim markalarımıza ellerindeki stokları eritme, tüketiciye de ihtiyaç duyduğu ürünü cazip fiyata alma fırsatı yaratıyor. Her geçen yıl etkinliğe katılan marka sayısının artışına paralel olarak tüketiciye sunulan fırsatlar da çeşitleniyor. 'Şimdi değilse ne zaman' diyen markalarımız, hazır giyimden mobilyaya, beyaz eşyadan kuyuma kadar hemen her kategoride çok cazip sürprizler hazırladı. Ürünlerde yüzde 25-80 arasında değişen oranlarda indirimler yapılacak. Fırsatlar sadece cuma günü ile sınırlı kalmayacak. Markalarımız 'Efsane İndirim'i, indirim haftasına dönüştürerek devam ettirecek. Ben özellikle cuma günü ve hafta sonu piyasada çok ciddi bir hareketlilik bekliyorum."

Öncel, stokları eritme hedefi ile bazı ürünlerin zararına satılacağı "Efsane İndirim" günlerinin perakende enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlayacağını, ayrıca piyasalara çok büyük bir moral vereceğini kaydetti.

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BmdEfsane İndirimSinan Öncel
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