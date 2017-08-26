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Egberto Gismonti, Gümüşlük'te sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Brezilyalı gitarist, piyanist ve kompozitör Egberto Gismonti, DenizBank ana sponsorluğunda devam eden 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde iki konser verecek.Bodrum'da devam eden festivale davet edilen sanatçı,...

Egberto Gismonti, Gümüşlük'te sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Brezilyalı gitarist, piyanist ve kompozitör Egberto Gismonti, DenizBank ana sponsorluğunda devam eden 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde iki konser verecek.

Bodrum'da devam eden festivale davet edilen sanatçı, yarın akşam festival merkezindeki Toprak Ev'de gitar resitali verecek. Gismonti, 28 Ağustos'ta ise antik taş ocağında piyano ile müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Gismonti, Brezilya'nın Carmo kasabasında 1947'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede büyüyen Gismonti, altı yaşındayken Conservatorio Brasileiro de Musica'da piyano eğitimi almaya başladı.

Brezilya klasik repertuvarı üzerine 15 yıl çalıştıktan sonra, modern müziği keşfetmek için Paris'e giden sanatçı, besteci Jean Barraque'ın öğrencisi oldu.

Sanatçı daha sonra, Nadia Boulanger ile beste, orkestrasyon ve analiz çalışmalarını sürdürdü. Çello, flüt, kalimba ve klarnetin de aralarında bulunduğu çok sayıda enstrümanı gençliğinden itibaren çalmaya başlayan Gismonti, önce piyanoya, ardından gitara yöneldi. Gitar klavyesini, piyano klavyesi gibi kullanarak dikkati çeken sanatçının bugüne kadar yayınlanan 70 civarında albümü bulunuyor.

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