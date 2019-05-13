Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya ÇDMB food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çitçiye destek
Çitçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

EGD, başarılı ekonomi basınını 11. kez ödüllendirecek

- Yarışmaya başvurular, 17 Mayıs'a kadar yapılabilecek - İTO'nun katkılarıyla 19 Haziran'da düzenlenecek yarışmada, her kategorinin kazananına birer cumhuriyet altını hediye edilecek

EGD, başarılı ekonomi basınını 11. kez ödüllendirecek
banner17

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne müracaatlar başladı.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) katkılarıyla düzenlenen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin töreni, 19 Haziran'da İTO Vakfı Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenecek.

Adaylar; "en iyi haber", "söyleşi-röportaj", "en iyi araştırma haberi", "en iyi köşe yazarı", "en iyi ekonomi programı (finans ve ekonomi,TV-radyo)", "yerel basın ödülü", "jüri özel ödülü" ve "jüri teşvik ödülü" dallarında ödül alabilecek ve yarışmaya 2018 Mart-2019 Mart sonu döneminde yayımlanan çalışmalarıyla katılabilecek.

Her kategorinin kazananlarına birer cumhuriyet altınının hediye edileceği yarışmada, ayrıca plaket de verilecek.

Ödüllere aday olan yazılı basın, televizyon ve radyo çalışmalarının; ad-soyad, iletişim bilgileri, yarışmak istenilen kategori belirtilerek "ekonomiodulleri@gmail.com" adresine gönderilmesi gerekiyor. Başvurular; PDF formatında e-maille, TV-radyo dallarında aday olacak çalışmalar WeTransfer'le veya linkleri e-maille gönderebilecek.

Derneğin, bu yıl 11'incisini düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasına başvurular, 17 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EGDEkonomi Basını Başarı ÖdülleriEkonomi Gazetecileri Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5