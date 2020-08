EGD'den Bayram ve Birlik Mesajı

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak'ın başlattığı buluşmada, en kısa zamanda, geçmiş yıllarda olduğu gibi yüz yüze buluşmanın sıcaklığının özlemi ve bunun gerçekleşmesinin dileği dile getirildi.

Bayramlaşmada bulunan ve EGD'nin ayrılmaz bir parçası olan, toplumu özellikle, gıda güvenliği konusunda aydınlatan Mehmet Reis ilginç başlıklarla gıda konusuna da değindi.

Reis Gıda Yöneyim Kurulu Başkanı Mehmet Reis önümüzdeki yıllarda gıdanın uluslararası arenada stratejik öneminin çok çok artacağına da dikkat çekti.

Bayramlaşmanın moderatörlüğünü yürüten Gazeteci Aykut Altındağ ve düğer katılımcılar, özellikle pandeminin önlenmesi ve alına tedbirle konusunda çok daha dikkatli olunması konusunda fikir birliğine vardılar.

Kutlamaların ardından, ekonomi gazeteciliğine yıllarını vermiş duayen gazetecilerin mesajları dile getirildi. Duayenler arasında yer alan, Faruk Türkoğlu, mesajında,'



Tüm ekonomi gazetecisi arkadaşlarımın Kurban Bayramları’nı kutlar, kendilerine, ailelerine ve sevdiklerine sağlıklı, mutlu ve başarılı yıllar dilerim. Bugünden geçmişe baktığımızda ekonomi gazeteciliğinin serüvenini kısaca şöyle anlatmak mümkün olabilir.



1980 öncesinde ekonomi gazetecilerinin sayısı iki elin parmaklarını sayısını zorlukla geçerdi. O yıllarda ekonomiye günlük gazetelerde ancak yarım ve çeyrek sayfa yer ayrılırdı. Haberler ağdalı bir dille ve ancak şirket müdürlerinin anlayacağı bir dille yazılırdı.

30’lu ve 40’lı yıllarda doğmuş olan ekonomi gazetecileri, ekonomiyi halkın anlayacağı bir dille anlatmayı görev bildi. Bu gazeteci kuşağı haberlerini gazete binalarının pencerelerinden dışarı bakarak değil, şirketlerden fabrikalardan ve tarlalardan yazmak için ayakkabı köselesi eskitti. Onların açtıkları yoldan 50’li ve 60’lı yıllarda doğmuş gazeteci kuşağı soğuk ve kara yüzlü görünen ekonomiyi halka sevdirdi.



Ekonomiyi soyut bir sosyal bilim değil de, halkın ekmek teknesi olarak gören bir anlayış bu kuşağın çabaları ile ekonomi gazeteciliğine egemen oldu.



Eskiden her gazetede yalnız tek bir ekonomi muhabiri bulunurken, çok sayıda muhabirin çalıştığı ekonomi servisleri kuruldu. Ekonomiye ayrılan sayfa sayısı önce bire, ikiye sonra üçe, dörde yükseldi. Ekonomi dergileri ve ekonomi ile ilgili TV kanallarına yönelen ilgi arttı. Ekonomi gazetecilinin tezgâhından geçenler, halkla ilişkiler sektörünün Gelişmesine katkıda bulundu.



1970 ile 2000 arasında doğan kuşak ise bilgileri, çalışkanlıkları ve azimleri ile ekonomi gazeteciliğini kurumsallaştırmayı bildi. Ekonomi servislerinden yetişenler büyük gazetelerin üst yönetimine yükseldi.



Ekonomi gazeteciliğine tutku ile sarılanlar için emekli olmak yolun sonu olmadı. Fasih İnal, Güngör Uras ve Bülent Yardımcı gibi gazeteci arkadaşlarımız, ağabeylerimiz emekli olduktan sonra hayatlarının son birkaç gününe kadar kalemi elden bırakmadı.



Günümüzde sayıları 1000’e yaklaşan ekonomi gazetecisi, ekonominin bugünü ve geleceği ile insanların geçimi, iş ve meslek hayatları hakkındaki bilgi ve haberleri okurlara iletiyor. Genç arkadaşlarımızın anlaşılır bir dile yazdıkları haberler halkımızın düşük düzeydeki ekonomi okuryazarlığını geliştiriyor.



İçinde bulunduğumuz dönemde tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye’de yeni iletişim araçlarından ve sosyal medya kanallarından her tür enformasyon, haber ve bilgi adeta bir fırtına gibi, sağnak gibi toplumu ve ekonomiyi etkisi altına alıyor. Bu toz duman ortamında insanlar kime inanacağını şaşırabiliyor.



Bu ileti ve haber enflasyonu, gerçek, dürüst ve tarafsız gazeteciliğin, bilgiye dayanan ekonomi gazeteciliğinin değerini zaman zaman gölgeler gibi görünebiliyor. Ben bu durumun geçici olduğuna inanıyor ve ekonomi gazeteciliğinin gelişmesini sürdüreceğine inanıyorum.



Hasan Eriş EGD Yüksek İstişare Kurulu Önceki Başkanı: Ekonomi Muhabirliği Derneği olarak başlayıp Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak devam eden kuruluşumuzun Kurban Bayramı’nı kutluyoruz...



Derneğimiz bugün temel engellere rağmen ülkenin en değerli varlıklarından biri olarak yarınlara hazırlanıyor bu süreçte başta Başkan Celal Toprak olmak üzere tüm arkadaşlarımızın Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.



Can Aksın EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi: Sevgili Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri, sevgili meslektaşlarım, hepinizin Kurban Bayramı’nı yürekten kutlar, özellikle sağlıklı ve sevgi dolu günler dilerim.



Engin Köklüçınar EGD Son Genel Kurul Divan Başkanı: EGD, demokrasinin meşalesiyle Babıâliyi aydınlatan ışıktır. Gazeteciliğin kutsallığına anlam kazandırmıştır. Ülkemin gri ve vasat ortamında, hep renkli olarak kalacaktır. Bir kutup yıldızı, bir deniz feneri gibi yol gösterecektir. Bu yolda emekleri olan bütün kardeşlerimi gönülden kutlar, sevgi ve saygılarımı gönderirim' şeklinde mesajlarını hem EGD üyeleri hem de toplumuzla paylaştılar.

İşte EGD Ailesinin Bayram ve Birlik Mesajları:

Ahmet Coşkunaydın EGD Temsilcisi: Önceki bayramlarda EGD bayram kahvaltılarında buluşurduk. Bu dönemde pandemiden dolayı buluşma gerçekleştiremedik. Ben de EGD ailesinin ve tüm camianın, daha iyi günlerde ve daha güzel bayramlarda buluşmak umuduyla Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

Mehmet Reis Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı: Öncelikle aramızdan ayrılan duayenlerimizi saygıyla anıyorum. Tüm katılımcıların da bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ben gıda sektöründe olduğum için gözüm ve kulağım dünyanın üretim bölgelerinden gelecek havadislere yoğunlaşmış durumdayım. Umarım bir an önce bu pandemi sürecini atlatırız. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Nilüfer Yücedağ EGD Üyesi: Kurban Bayramı’nızı kutluyorum. Öncelikle sağlık diliyorum. Ben önümüzdeki günlerde güzel günlerin geleceğinden umutluyum.

Gamze Keven EGD Üyesi: Hastalık bize alışacağını beklerken biz hastalığa alıştık. Alışma sürecinde de sanki biraz boş verdik. İnanıyorum ki en kısa zaman da bu hastalık biter. Ben de EGD ailesinin bayramını kutlarım.

Kenan Sertalp EGD Bursa Temsilcisi: Hatalığa alıştık bu çok doğru. Dünyada pandemi oldukça ilerlemiş durumda. EGD Ailesi’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.

Serap Girgin Baykal EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi: Biz EGD olarak buluşmalarımızda iç içe bir arada olmayı seviyoruz. Pandemiden dolayı oldukça uzakta kaldık. Bugünler mutlaka geçecek fakat son günlerde izlediğim haberler hiç iç açıcı değil. Karamsarlığı bir kenara bırakmak istiyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.

Gönül Yıldırım EGD Üyesi: Sevgili Celal Başkanımıza çok teşekkür ederim. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Ben de pandemi ile ilgili aynı kaygıları duyuyorum. EGD ailesinin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.

Gündüz Üç EGD Üyesi: Aramızdan ayrılan duayen büyüklerimizi ve yitirdiklerimizi rahmetle anıyorum. Bayramları birlikte kutlayacağımız günlere umutla bakıyorum.

Aydın Ağaoğlu EGD Üyesi: Celal Başkana böyle bir bayramlaşma ile bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Pandemi döneminde de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Herkesin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Orhan Koçyiğit EGD Sivas Temsilcisi: Celal Bey’in nezdinde tüm insanların bayramını kutluyorum. Bayram dolayısı ile Sivaslıların neredeyse birçoğu İstanbul’da yaşıyor. Bayram sebebi ile ziyaretler artmış durumda. Sivas’ta da kritik bir döneme girdik. Herkese sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim.

Fatma Aydoğdu Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi: Bu bayram pandemi nedeni ile belki de ilk defa eskisi gibi ailelerimizle ve büyüklerimizle birlikte olma şansını yaşadık. Pandemi sürecinden kurallara uyarak sağlıkla umutla çıkmayı diliyorum. Bu süreç hepimizi hayatla yüzleştirdi. Tüm EGD ailesinin bayramını kutluyorum.

Ayşegül Sünbül EGD Kayseri Temsilcisi: Pandemi nedeni ile bayramda ailelerimizle geçirme fırsatı yaşadık. Bayram dolayısı ile Kayseri’de de salgın sebebi ile çok iç açısı haberler almıyoruz maalesef. Umarım en kısa zamanda normale döneriz. Herkesin bayramını kutluyorum.

Seda Çelik EGD Üyesi: Öncelikle EGD ailesinin bayramını kutluyorum. Bayramın dördüncü gününde sizlerle olmak çok güzel. Zor bir süreç yaşadık bu bizim zorluklarla geçirdiğimiz ikinci bayramımız. Aramızda olmayan kaybettiğimiz dostlarımıza rahmet diliyorum ve saygı ile anıyorum. Böyle bir buluşma organize ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum.

Seda Poyraz EGD Üyesi: İyi bayramlar diliyorum. Bu bayramda beraber olmak çok umut verici. Tüm kaybettiğimiz dostlarımızı saygıyla anıyorum. Hepsi çok iyi insanlardı. Bizler de onların bize bıraktığı en iyi işleri hatırlayarak anacağız. Öncelikle bu organizasyonu hayata geçirenlere ve Celal Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Tüm EGD ailesinin bayramını kutluyorum.

Şener Meral EGD Kocaeli Temsilcisi: EGD ailesi gerçekten çok güzel bir aile ve ben bu ailenin içinde olmaktan büyük mutluluk, keyif ve onur duyuyorum. Herkese sağlıklı ve huzurlu bayram diliyorum.

Hakan Türkkuşu EGD Üyesi: Dilerim ki ülkemizin geleceği çok daha aydınlık olur. Daha güzel yaşayabileceğimiz günlerimiz olur. Ben de Kurban Bayramı’nızı kutluyorum.

Mehmet Uluğtürkan EGD Adana Temsilcisi: Böyle bir organizasyona dahil olmaktan çok mutlu oldum çünkü Anadolu Temsilcilerinden birisiyim. Burada çok değerli arkadaşlarımla birlikteyiz. Anadolu’nun farklı yerlerinden temsilcilerimizi de burada görmekten mutluluk duyuyorum. Sadece bayram amaçlı değil ülke gündemini değerlendirmek için de bir araya gelmeliyiz. EGD ailesinin bayramını kutluyorum.

Selma Sünbül EGD Üyesi: Herkesin bayramını kutluyorum. Pandemiden dolayı büyüklerimizi ziyaret edemesek de teknolojiyi kullanarak sevdiklerimizin bayramını kutlamaya çalıştık. Ben de EGD ailesinin bayramını kutluyorum.

Aykut Altındağ EGD Üyesi: Aynı ilde olmamıza rağmen bu bayram ben de sevdiklerimden uzak geçirdim. Hep birlikte bu kötü dönemi aşıp pandemin tarih olduğu günlerde fiziksel ortamda birbirimize sarılacağız öpeceğimiz günleri özlemle bekliyorum. Ben Bayramlaşma organizasyonumuza katılanlara çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.