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EGD, Sapanca’da 'İklim ve Enerji Verimliliği'ni masaya yatırıyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) İklim Ekonomisi projesi kapsamında Sapanca’da Birleşik Metal-İş ve KETEV' in ev sahipliğinde enerji verimliliği, enerji dönüşümü gibi konuların ele alınacağı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.

EGD, Sapanca’da 'İklim ve Enerji Verimliliği'ni masaya yatırıyor
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Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin dünyayı ve insanlığı tehdit eden iklim değişikliği tehlikesine karşı çalışmaları devam ediyor

Dünyayı, insanlığı ve tüm canlıları tehdit eden iklim değişikliği tehlikesine karşı farkındalık yaratmaya devam eden EGD, bu kez ‘İklim Değişikliği’, ‘Enerji Dönüşümü’, ‘Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Sendikaların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bakışı’ konularını masaya yatırıyor. 

EGD Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşecek olan toplantıda, 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği'nin ele alınacağı toplantıda alanında uzman konuşmacılar ve ekonomi gazetecileri katılacak.

Kasım ayında yapılacak Küresel Isınma Kurultayı’na ilişkin önerilerin de alınacağı toplantıya tüm çevre ile ilgili kişi ve kurumlar davet edildi.

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KETEVBirleşik Metal-İşİklim Ekonomisi ProjesiIklim EkonomisiEnerji VerimliliğiEGD
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