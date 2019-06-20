EGD, ‘Yaza Merhaba’ dedi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 19 Haziran Çarşamba günü Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları ile Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.



EGD Başkanı Celal Toprak misafirlerini tek tek kapıda karşılarken, geceye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gazeteciler ve iş dünyasının önemli isimleri katılım sağladı. Ekonomi basınının başarılarının ödüllendirildiği geceye bine yakın katılım gerçekleşti.







Başkandan herkese özel teşekkür



Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Toprak, ekonomi basınında bir yıl boyunca doğru haberler ve doğru projeler üretmiş gazetecilerin düzenlenen gecede ödüllendirileceğinden bahsederken, etkinliğin ev sahipliğini üstlenen İTO’ya ve Garanti Bankası başta olmak üzere tüm sponsorlara teşekkürlerini iletti.



Geceye katılan herkese desteklerinden ötürü teşekkür eden Toprak, “Aslında çok yakından tanıdığımız ama bu güne kadarki etkinliklerimizde bulamadığımız, göremediğimiz iki yeni üyemiz daha aramıza katıldı. Sevgili bakan yardımcılarımız Rıza Tuna Turagay ve Nureddin Nebati de ailemize katıldı ve hepinizin adına onlara teşekkür ediyorum” dedi.







“Ekonomi basını, algı operasyonunda dönüşümü sağlayacak”



Etkinlikte konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, hem ödül alanları hem de ödülü veren jüri üyelerini tebrik etti ve ekledi: "Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır.”







“Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz”



Etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve Türkiye için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız. 90'lı yılların sonunda Washington'da yaşarken makale yazma deneyimlerim olmuştu ve 5-10 makalem gazetelerde yayımlanmıştı. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu, orada bilgi verirken ne kadar çok çalıştığınızı gayet iyi biliyorum. Bu nedenle ödül alacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ama şuna inanıyorum ki aslında hepiniz bu ödülü almaya layıksınız” diye belirtti.







"Ekonomi gazetecileri, basın camiasında önemli bir yer teşkil ediyor"



Geceye ev sahipliği yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, ekonomi gazetecilerinin basın camiasında önemli bir yer teşkil ettiğine değindi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün burada Türk ekonomi basının tüm katılımcılarını, tüm seviyedeki eski duayen isimleri, yeni gelenleri ve bu işe senelerini veren isimleri gördük. Güzel bir etkinlik oldu. Güzel işler yapanların hatırlanması ve ödüllendirilmesi de yine güzel bir gelenek EGD'de. Biz de karınca kararınca buna katkı vermeye çalışıyoruz. Ben EGD Yönetimini ve bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum."



11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nde ödül alanların listesi şu şekilde:



-Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) - Kerim Ülker - Dünya (Dome'dan Şimşek'e İş Teklifi)



-Ekonomi Haberi (TV) - Damla Yıldız Soken/Ayhan Dursun/Ömür Dikme - Fox TV (İhalesiz Et)



-Ekonomi Haberi (İnternet) - Cihan Orhan - www.patronlardunyası.com (Osmanbey'de 100 Milyon Dolarlık Vurgun)



-Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Hülya Güler Akbaş - Hürriyet (Hafifledim Mutluyum)



-Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Mustafa Kırlak - Ordu Olay (Türk Fındığının Rakibi ABD Fındığı)



-Köşe Yazarı - Şeref Oğuz - Sabah



-Ekonomi Programı (TV) – Hakan Güldağ - Bloomberg HT (Sektör Meclisi)



-Ekonomi Programı (Radyo) - Süheyla Yılmaz - Bloomberg HT Radyo (İş Başı Programı)



-Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Ömer Temur - Türkiye (Küresel Bilgiyi Kontrol Savaşı)



-Jüri Teşvik Ödülü - Aylin Rana Aydın - Milliyet (Bize Bir Haller Oluyor)



-Jüri Özel Ödülü - Feride Cem - Sabah (Yurt dışında Yatırım İçime Sinmiyor)



-Nezih Demirkent Özel Ödülü - Ayşegül Küçükkurt - Para Dergisi (Mucize Adamın Sırları)



-Namık Ahıska Özel Ödülü - Orhan Orhun Ünal - Yeni Şafak (Altın Günleri Piyasa Yaptı)



-Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Belgin Yakışan Mutlu - Anadolu Ajansı (Türk Şirketler Balkanları Yatırımlarıyla Fethetti)



-Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Beyza Hakan - 24 TV (Kahve Molası)



-Esen Salihoğlu Özel Ödülü - Taylan Büyükşahin - Sözcü (Döviz ve Altına Değil Çantaya Yatırım Yapıyor) / Meltem Kara - Posta (Kredide İpotek Oyunu)



EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ni belirleyen jüri üyelerine de sertifika takdim edildi.



Sertifika alan jüri üyelerinin listesi ise şöyle: Vahap Munyar, Ömer Türkdönmez, Ali Çağatay, Abdurrahman Yıldırım, Jale Özgentürk, Dilek Güngör, Ruhi Sanyer, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Faruk Erdem, Fikret Çengel, Hayri Çetinkaya, Bilal Emin Turan, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Yaşar Kızılbağ, Ufuk Korcan, Fikri Türkel, İsrafil Kuralay, Bahadır Kaleağası, Sedat Yılmaz, Günseli Özen, Sadi Özdemir, İdriz Çokal, Celal Toprak.

