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EGD’den ücretsiz ingilizce eğitim

Katılımcıların İngilizcedeki performansı artırmak için sosyal izolasyon dönemini önemli bir fırsat olarak değerlendiren EGD, bu süreçte temel İngilizce kalıpları üzerine online eğitime başlıyor.

EGD’den ücretsiz ingilizce eğitim
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Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), yeni koranavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle zorunlu olarak evlere sığınılan şu günlerde üyelerine online İngilizce eğitim hizmeti sunuyor. Katılımcıların İngilizcedeki performansı artırmak için sosyal izolasyon dönemini önemli bir fırsat olarak değerlendiren EGD, bu süreçte temel İngilizce kalıpları üzerine online eğitim verecek.

Program, Doğru Odak Eğitim Kurumları Genel Müdürü Begüm Özdoğrularlı Pandır eğitmenliğinde  27 Nisan Pazar günü başlıyor. Beş hafta boyunca her pazartesi 10.00  – 10.45 saatleri arasında yapılacak dersler Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Eğitime katılmak isteyenler, 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 12.00’ye kadar ekonomigazetecileridernegi1@gmail.com adresine başvurabilirler. EGD üyelerinin aile bireyleri de bu kursa katılabiliyorlar.

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Ekonomi Gazetecileri DerneğiEGDOnline EğitimİNGİLİZCEDoğru OdakBegüm özdoğrularlı Pandır
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