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Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğündeki deprem

- ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden: - "Her depremin doğasında olduğu üzere önümüzdeki günlerde bu büyüklüğe yakın 4,9 ve 5,2 arasında değişebilecek artçı depremler yaşayabiliriz" - "Bugün meydana gelen deprem bir ana depremdir. Bu artçılar 6,2'nin üzerine kesinlikle çıkmayacaktır"

Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğündeki deprem

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, "Her depremin doğasında olduğu üzere önümüzdeki günlerde bu büyüklüğe yakın 4,9 ve 5,2 arasında değişebilecek artçı depremler yaşayabiliriz. Bugün meydana gelen deprem bir ana depremdir. Bu artçılar 6,2'nin üzerine kesinlikle çıkmayacaktır." dedi.

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin meydana gelme biçimi ve faylanma mekanizması açısından değerlendirildiğinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremler gibi normal fay hattında oluşan bir mekanizmaya sahip olduğunu kaydetti.

Bu sarsıntının, Batı Anadolu'nun doğasındaki depremlerden olduğunu belirten Özden, "Yaklaşık son 10 yıl içinde benzer büyüklükte, benzer özelliklerde depremler meydana geldi. Geçmişte tarihsel ve aletsel dönemde de yaşanmış benzer nitelikli kısa uzunluktaki fayların ürettiği depremler olarak karşımıza çıkıyorlar." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte artçı depremlerin olabileceğini anlatan Prof. Dr. Süha Özden, "Her depremin doğasında olduğu üzere önümüzdeki günlerde bu büyüklüğe yakın 4,9 ve 5,2 arasında değişebilecek artçı depremler yaşayabiliriz. Bugün meydana gelen deprem bir ana depremdir. Bu artçılar 6,2'nin üzerine kesinlikle çıkmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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