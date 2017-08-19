Ege Denizi'nde bir haftada 420 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, Ege Denizi'nde bir haftada 420 yabancı uyruklu şahıs ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 11-18 Ağustos'ta Güney ve Kuzey Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 9 olayda 420 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik hava unsurları, jandarma ve emniyet ekiplerince, Kuşadası, Ayvacık ve Seferihisar bölgesindeki 3 olayda karada tespit edilen 165 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde bir arama kurtarma gemisi, 38 Sahil Güvenlik botu, 7 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 11 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 260 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında, 18 helikopter ve 11 uçak sortisi ile 84 saat uçuş gerçekleştirildi. 4 Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 159 saat görev icra edildi.